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  3. CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt

CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, suya yazı yazmak yoktur” sözlerine videolu yanıt geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında “Bizde U dönüşü yoktur” şeklindeki açıklaması, sosyal medyada günün konusu olurken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’dan Bahçeli’ye videolu yanıt geldi.

Tuncay Özkan, Bahçeli’nin birbiriyle tutarsız açıklamalarını “yorumsuz” notuyla paylaştı.

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Etiketler bahçeli chp video
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