CHP'den Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkında suç duyurusu

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Gürlek hakkında 4 ayrı suçlama yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında "haksız mal varlığı edinme" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan imzalı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 17 Aralık 2025'te verildi.

Dilekçede, "Gürlek'in malvarlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı ve gelirlerin suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe" olduğu öne sürüldü.

Dilekçede, bu konuda Akın Gürlek hakkında 4 ayrı suçlamada bulunuldu.

Dilekçede, Gürlek'in tüm harcamalarına ve harcama girişimlerine ilişkin MASAK'tan ve yetkili bilirkişilerden rapor alınması istendi. CHP, dilekçenin ekine Gürlek'in konut sözleşmelerinin noter onaylı örneklerini de delil olarak koydu.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, görevsizlik kararı vererek CHP'nin dilekçesini HSK'ye gönderdiği öğrenildi.

