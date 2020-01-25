CHP’den Elazığ’a yardım çıkarması!

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Aydın Büyükşehir belediyeleri ve İzmit Belediyesi hemen harekete geçerek bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderdi.

Belediye kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği malzemeler içerisinde şu ekipmanlar var:

10 adet arama kurtarma aracı,

3 bin kişilik gıda desteği,

Sağlık gıda desteği,

66 itfaiye personeli,

8 aşçı,

8 şöför.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği malzeme ve ekipmanlar:

12 bin kapasiteli Halk Ekmek Seyyar Fırın aracı

3 karavan,

2 donanımlı arama kurtarma aracı

1 komuta otobüsü

3 K9 köpeği

40 personel

İzmir Büyükşehir Belediyesi:

3 tam donanımlı konteyner

4 arama kurtarma aracı

4 sağlık aracı

1 komuta kontrol aracı

3 arama köpeği

35 personel

Adana Büyükşehir Belediyesi:

4 itfaiye aracı

1 arama kurtarma aracı

8 hizmet aracı

40 personel

Mersin Büyükşehir Belediyesi:

3 arama kurtarma aracı

2 arama köpeği

Gıda yardımı

11 personel