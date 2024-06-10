CHP'den Erdoğan - Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın CHP'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede Sinan Ateş konusunun gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanının ziyareti, genel başkanımızla yapacakları görüşme, bir iade-i ziyaret. Genel başkanımızın, ziyaret etme konusundaki teklifi ve önerisi Sayın Cumhurbaşkanınca kabul gördü ve gündemli olarak bir araya geldiler. Belli konu başlıkları üzerinde görüşmeler yaptılar. Yarın ki görüşme bir iade-i ziyaret olacağı için, şunu görüşürler bunu görüşürler gibi bir yorum yapmak istemem; ama tabii ki bu görüşmelerin, ilişkinin, diyaloğun temel amaçlarından birisi ülkenin normalleşmesi, hukuk sisteminin, demokrasisinin yeniden olması gerektiği ölçüye ve ayara gelmesi. Dolayısıyla Türkiye toplumunu, siyasetini, gündemini bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın da konuşulması ya da görüşülmesi mümkün olabilir. Ama yarın ki ziyaret, tekrar altını çiziyorum, bir iade-i ziyaret olduğu için şu konular görüşülecektir diyemiyorum" dedi.