  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'den Erdoğan - Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

CHP'den Erdoğan - Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

CHP'den Erdoğan - Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Güncelleme:

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın CHP'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede Sinan Ateş konusunun gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanının ziyareti, genel başkanımızla yapacakları görüşme, bir iade-i ziyaret. Genel başkanımızın, ziyaret etme konusundaki teklifi ve önerisi Sayın Cumhurbaşkanınca kabul gördü ve gündemli olarak bir araya geldiler. Belli konu başlıkları üzerinde görüşmeler yaptılar. Yarın ki görüşme bir iade-i ziyaret olacağı için, şunu görüşürler bunu görüşürler gibi bir yorum yapmak istemem; ama tabii ki bu görüşmelerin, ilişkinin, diyaloğun temel amaçlarından birisi ülkenin normalleşmesi, hukuk sisteminin, demokrasisinin yeniden olması gerektiği ölçüye ve ayara gelmesi. Dolayısıyla Türkiye toplumunu, siyasetini, gündemini bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın da konuşulması ya da görüşülmesi mümkün olabilir. Ama yarın ki ziyaret, tekrar altını çiziyorum, bir iade-i ziyaret olduğu için şu konular görüşülecektir diyemiyorum" dedi.

Etiketler CHP Erdoğan özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zorunlu e-Fatura uygulamasında son tarih 1 Temmuz Zorunlu e-Fatura uygulamasında son tarih 1 Temmuz Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Kredi kartı borcu olanlar yandı: Yeni adım atıldı Kredi kartı borcu olanlar yandı: Yeni adım atıldı Burcu Esmersoy'dan 50 yaşında değilim gövde gösterisi Burcu Esmersoy'dan 50 yaşında değilim gövde gösterisi Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte indirime giren otomobiller Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte indirime giren otomobiller Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti'' Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti''