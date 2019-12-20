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  3. 20 Aralık 2019 18:27

CHP’den Erdoğan'a videolu gönderme: Kim yalancı, kim hain ?

CHP resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tank Palet Fabrikası’nın satışına dair "Kim yalancı kim hain ?" sorusunu yöneltti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını bir videoda toplayan CHP yönetimi bu videoyu CHP'nin resmi Twitter sayfasından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tank Palet Fabrikası açıklamalarını derleyen CHP yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kim yalancı, kim hain" diye sordu.

Videoda Erdoğan'ın 28 Ocak 2018 tarihindeki “Şu Obüsler var ya, şu Fırtınalar var ya onlar bu ülkede yapılıyor” ve 15 Aralık 2019’daki, “Bu adamda yalan bol. Mesela Fırtına Obüsleri burada üretiliyor, gene yalan. Yok böyle bir şey” açıklamaları peş peşe gösteriliyor.

Videoda Erdoğan 15 Aralık 2019’daki konuşmasında, “Burası yıllığına BMC’ye kiralandı” derken, 16 Aralık’ta BMC’nin patronu Ethem Sancak ise, “Devlet bana, ‘Burayı sana veriyorum. Ben çekip gidiyorum bana kira ver’ demiyor. Böyle dese kira koyacak. ‘Ben içindeyim’ diyor bunun” ifadelerini kullanıyor.

Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ethem Sancak ve Katar ortaklığına verilen Tank-Palet Fabrikası’nda, Fırtına Obüsüne kaynak yaparken çekilmiş olduğu söylenen fotoğrafına da yer veriliyor.

İşte CHP'nin o paylaşımı:

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