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CHP'den Erdoğan'ın ''Çağırdık, Bay Kemal gelmedi'' sözlerine yanıt

CHP'den Erdoğan'ın ''Çağırdık, Bay Kemal gelmedi'' sözlerine yanıt

CHP'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılışına çağırdık, Bay Kemal gelmedi" sözlerine açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tokat Havalimanı açılış esnasında ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılışına çağırdığına ancak gelmediğini söylemesinin ardındann  CHP'den açıklama geldi. 

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "-Sultan;"Muhalefet konuşuyor. Muhalefeti davet ettik, gelin dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi" demiş. Alışmış yaverlerinin karşısında hizalanmasına. Bir atasözümüzü hatırlatmak isterim, Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme" dedi. 

 Ceylan şöyle devam etti: 

"1915 Çanakkale Köprüsü Açılış daveti Gn.Bşk.Yardımcımız Sn @MuharremErkek17
'in danışmanına KGM'nin unvanını bilmediğimiz bir memuru tarafından WhatsApp üzerinden gönderilmiş tarafıma ise davet dahi yapılmamıştır.Katılmamamızdan neden bu kadar rahatsız bu da ayrı bir soru tabi"

Etiketler chp ak parti erdoğan
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