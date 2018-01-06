CHP'den FETÖ raporu: ''Belediyeler FETÖ'ye ihale yağdırmış''

FETÖ ilişkisi nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerin AK Partili belediyelerle ilişkileri parmak ısırtıyor. Mahkeme kararlarıyla TMSF’nin kayyım olarak atandığı 14 şirketi inceleyen CHP “bu şirketlerin tam 21 AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediyesinden milyonlarca liralık onlarca ihale aldığını” tespit etti.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre CHP İstanbul’un hazırladığı dosyada yer alan şirketler ile AK Partili belediyelerin ihale ilişkisi resmi belgeler ışığında şöyle:

Özel Form Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Sağlık, Özel Eğitim Tarım Gıda İnşaat ve Turizm Hizmetleri: Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010-2015 yılları arasında toplam 8 ihalede yaklaşık 20 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. 15 Temmuz’un ardından şirketin aldığı ihaleler iptal edilirken Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı geçmiş ihalelerin de inceleneceğini açıkladı. Şirket Kastamonu Belediyesi’nden de 2015’te 90 bin TL’lik ihale aldı.

Kat-Kar Mühendislik: Şirket Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 2013 yılında 768 bin TL’lik, Afyonkarahisar Belediyesi’nden 2014 yılında 1 milyon 100 bin TL’lik ihale aldı.

Öz Çelikkaya İnşaat Nakliyat Sanayi: 2014 yılında Gümüşhane Belediyesi’nden 151 bin TL, ilçe belediyesi Kozcağız’dan 2013-2015 yıllarında 3 ihalede toplam 3 milyon 150 bin TL, Yortan Belediyesi’nden 2014 yılında iki ihalede 102 bin TL kazandı.

Fevzioğlu Petrol Un Gıda Nakliyat Ticaret ve Sanayii: Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi BESAŞ (Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 2012- 2016 yılları arasında şirkete toplam 11 ihalede 17.5 milyon TL aktardı.

Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret: 2014’te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’yla tek ihalede 42 milyon 438 bin 886 TL’lik sözleşme yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Beltur’dan 2015’te 226 bin 820 TL’lik ihale kazandı.

Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler: İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün 2015’teki ihalesini 490 bin TL ile kazandı.

Pado Dondurma Unlu Mamülleri Yemek Üretimi: 2014’te İBB 750 bin TL’lik alım yaptı.

Sürat Bilişim Teknolojileri: 2013’te İGDAŞ ve Belbim’den yaklaşık 150 bin TL’lik 3 ihale aldı.

Sürat Kargo: İEET’den yine 2013 yılında 200 bin TL’lik iş aldı.

Vera Sağlık: Karadeniz Ereğli Belediyesi’yle 2014-2016 yılları arasında 7 ihalede toplam 200 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

ANSA Otomasyon: Gaziantep’teki Şahinbey Belediyesi’yle 2013-2016 yılları arasında 7 ihalede yaklaşık 1 milyon liralık sözleşme imzaladı. Aynı kentin Şehitkâmil Belediyesi’nden de 2013 yılında 92 bin liralık ihale aldı.

Çavdır Mobilya: 2015’te Seydikemer Belediyesi’nden 1 milyon 600 bin TL’lik ihale aldı.

Sarılar İnşaat: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 2014 yılında 175 bin TL’lik iş aldı. Meram Belediyesi 2015’te 2 milyonluk ihaleyi verdi. Keçiborlu Belediyesi’nden 1 milyon 340 bin TL’lik ihaleyi yine 2015’te aldı. Göynük Belediyesi de 2014’te 2 milyon 590 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Gü-pa İnşaat: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’nin ilçe belediyeleri Pazar, Hemşin, Fındıklı, Çamlıhemşin’den 2010- 2015 yılları arasında 18 ihalede yaklaşık 3.5 milyon TL’lik iş aldı.