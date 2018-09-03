CHP'den ''HDP ile ittifak'' açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP'yle ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin, "Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında MYK toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. MYK'nın gündeminde ana konunun ekonomi olduğunu belirten Öztrak, döviz kurunun nasıl döviz kurşunu haline geldiğini sordu? Açıklanan enflasyon rakamlarına değinen Öztrak, "Enflasyon rakamları bir rekor" diyerek, "TÜİK bu fiyatları hangi marketlerden aldığını açıklasın. Marketler yangın yeri, TÜİK'in rakamlarına bakıyorsunuz gıda fiyatları artmış. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Bu ortamda hükümetin önceliği enflasyonla mücadele ve borçların kapanması olmalıdır. Enflasyonla mücadele konusunda elektrik ve gaz fiyatları dikkatimi çekiyor. Fiyatlar üç ayda bir arttırılıyordu, geçen ay arttırılmıştı bir baktık bu ayda zam yapıldı. Bunlar enflasyona yansıyacaktır. Döviz kuru almış başını gidiyor. Dört kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 126 liraya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"HİSARCIKLIOĞLU 'BU KREDİNİN FAİZİ YÜZDE 22 OLACAK' DİYOR"

Hükümetin kobi desteği uygulamasını doğru bulduğunu ifade eden Öztrak, "Bu uygulamanın son derece kurallı ve şeffaf yapılması lazım. Hisarcıklıoğlu diyor ki, 'bu kredinin faizi yüzde 22 olacak'. Bundan önce uygulanan Mart ayında faizi yüzde 12, Mart ayında yüzde 12 olan faizler bugün neredeyse yüzde 100 artarak yüzde 22'ye gelmiş. Genel Başkanımız 13 maddelik bir paket açıkladı, bu paket iktidar için iyi bir yol göstericidir. Popülizmle vatan millet Sakarya diyerek bu iş artık gitmez. Trump yönetiminin yaptıkları hiçbir şekilde kabul edilemez. Ama bunları sadece bizde yapmıyor, tüm dünyaya yapıyor. Neden bizde yaptığı bin etki yaparken, diğer ülkelerde yaptığı 10 etki yapıyor? Bir an önce bu etkileri asgariye indirecek, hataları telafi edecek, ayakları yere basan tedbirler alma kararlılığını iktidar göstermelidir" çağrısında bulundu.

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, yerel seçimlerde HDP'yle ittifak konusuna ilişkin, "Bizim CHP olarak bir iddiamız var, 'belediyeciliği biz biliriz' diyoruz. Tabanda mutabakatı sağlayacak, başka partilere oy veren seçmenlerin oyunu alacak belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun, gündemimizde kesinlikle ittifak yok" diye konuştu.