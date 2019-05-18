SON DAKİKA
ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ: 2 ŞEHİT, 2 YARALI !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mayıs 2019 10:36

CHP'den her şey #bu100den paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle #Bu100den hashtagiyle bir video yayınladı.

A+ A-

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede dünya sosyal medya gündemine girdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, #Bu100den hashtagiyle paylaşılan video, Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya, dünya gündemindeyse 4. sıraya kadar yükseldi.

19 Mayıs özel videosu, CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından şu sözlerle yayınlandı:

"İnadımız, kararlılığımız, inancımız, cesaretimiz, umudumuz, kararlılığımız, vazgeçmeyişimiz, pes etmeyişimiz, Korkmadan yürüyüşümüz işte her şey #bu100den"

19 mayıs , mustafa kemal atatürk , chp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM