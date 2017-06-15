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  3. 15 Haziran 2017 12:27

CHP’den İstanbul'da ''Adalet Nöbeti''

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün duyurusu yapılan "Adalet Nöbeti" için Maçka Demokrasi Parkı'nda olağanüstü önlemler alındı.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Maçka Demokrasi Parkı’nda düzenlediği “adalet nöbeti” için kalabalık toplandı. Parka gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Tuğrul Türkeş’le Enis Berberoğlu aynı şeyi söyledi” dedi.

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce parka ilk gelen isimler arasında yer aldı. Gazetecilere açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

 “Tuğrul Türkeş’le Enis Berberoğlu aynı şeyi söyledi. İkisi de dedi ki, kim inanır Türkmenlere gittiğine bu silahların. Hatta yemin etti Tuğrul Türkeş. Aynı şeyi söyleyen CHP milletvekili hapiste. AKP milletvekili başbaka yardımcısı… Bunların partisinin adında ‘Adalet’ var. Batsın bunların adaleti. Birgün hesap verecekler. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Nasıl FETÖ’cüler kodesteyse, bunlar da kodeste olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaman alacak biraz. En önemlisi belki de bu ülkenin Cumhurbaşkanı yok. O, Cumhurbaşkanı falan değil. Partinin başkanı, yargının başkanı, ordunun başkanı, bir partinin genel başkanı aynı zamanda. Partili Cumhurbaşkanı bu ülkenin sokaklarını kana bulamak istiyor. Bundan hiç kuşkum yok artık. Ama biz sağduyulu davranacağız. Hukuktan şaşmayacağız. Bunların ne mal olduklarını herkese anlatacağız.”

ADALET YAZILI DÖVİZLER TAŞIYORLAR

Parkta toplanan kalabalık adalet yazılı dövizler taşırken sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan atıyor.

 

chp , istanbul , adalet nöbeti