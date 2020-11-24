CHP'den istifa çağrısı: ''Altında imzası olanlar istifa etmelidir''

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztyrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nin aktif rasyosu düzenlemesini yürürlükten kaldırmasını değerlendirdi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
"Aktif rasyosuna son verme kararı 'Nush ile uslanmayının hakkı tekrir, Tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir' sözünü hatırlatıyor.
Yanlışlardan dönmek için 128 milyar $’ı hiç etmek, $’ı 8,58’e çıkarmak mı gerekiyordu? Bu kararların altında imzası olan sorumlular istifa etmelidir."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol