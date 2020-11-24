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  3. 24 Kasım 2020 12:41

CHP'den istifa çağrısı: ''Altında imzası olanlar istifa etmelidir''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'tan Aktif Rasyosu'nu kaldırma kararına tepki gösterdi. Öztrak, "Altında imzası olan sorumlular istifa etmeli" dedi.

CHP'den istifa çağrısı: ''Altında imzası olanlar istifa etmelidir''
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztyrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nin aktif rasyosu düzenlemesini yürürlükten kaldırmasını değerlendirdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Aktif rasyosuna son verme kararı 'Nush ile uslanmayının hakkı tekrir, Tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir' sözünü hatırlatıyor.

 Yanlışlardan dönmek için 128 milyar $’ı hiç etmek, $’ı 8,58’e çıkarmak mı gerekiyordu? Bu kararların altında imzası olan sorumlular istifa etmelidir."

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