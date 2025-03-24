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CHP'den kalabalığa provokasyon uyarısı

CHP'den kalabalığa provokasyon uyarısı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'de eylemcilere yaptığı konuşmada "Bu mücadele bu şekilde büyümez" diyerek provokasyon uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de eylemler de devam ediyor. Bozdoğan Kemeri'nde polis ekipleri ile sık sık karşıya gelen eylemcilerle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Provokatör, sivil görevli koyuyorlar. Havai fişekleri attırıyorlar. Ondan sonra buraya doğru geliyor. Birinci gün burada 100 bin kişi vardı, ikinci gün burada 500 bin kişi var, üçüncü kişi 700 bin, bugün 1 milyon 200 bin insan vardı. Bu Bozdoğan meselesi yüzünden burası gün geçtikçe eriyecek. Bu mücadele bu şekilde büyümez. Ben 43 yıllık tecrübeyle konuşuyorum. Her yerde vardım, bütün hayatım mücadele alanlarında geçti. Böyle büyümez, küçülür."

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Etiketler bozdoğan kemeri kemer saraçhane istanbul protestolar eylem
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