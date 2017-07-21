CHP'den karşı atak: ''FETÖ ile kardeşlikleri belgelendi''

TBMM Darbe Komisyonu’nun taslak raporunda olmamasına karşın asıl raporda CHP’yi FETÖ’yle aynı amaç birliği içinde olduğu suçlaması yapılan bölüme CHP 70 sayfadan oluşan ek yanıt verdi.



Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’nin ek yanıtında Ak Parti ile FETÖ arasındaki ilişkilere yönelik demeçler, gazete küpürleri ve fotoğraflar yer alırken, Ak Parti yöneticilerinin FETÖ’yü övdüğü videoların bağlantıları da bulundu.

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun taslak raporda muhalefetin haberi olmadan CHP’yi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçlayan bölümün eklenmesi üzerine komisyonun CHP’li üyeleri TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a ilgili bölümlerin çıkarılması ya da söz konusu bölüme yanıt verilmesinin sağlanması konusunda başvuru yapmıştı.

TBMM Başkanlığı ile Komisyon Başkanlığı arasında bu konuda yapılan yazışmaların ardından CHP’ye 2 gün süre tanınarak ilgili bölüme yanıt vermesine olanak tanındı.

CHP’li komisyon üyeleri yaklaşık 2-3 sayfadan oluşan ve CHP’yi ağır suçlamalar yöneltilen bölüme toplam 70 sayfadan oluşan bir yanıt verdi.

Konu hakkında dün TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Zeynel Emre, şunları dile getirdi: “Taslak rapor adalet yürüyüşünden önce iletilmiş, asıl rapor ise adalet yürüyüşünün bitmesinin hemen ardından TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Bu açıdan bakıldığında, yapılan ilaveler CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu evrensel bir değeri sahiplenen kitlesel bir yürüyüşten duyulan rahatsızlığın dışavurumudur. İktidar rapora Kılıçdaroğlu’nu suçlayan ifadelerle ekleme yaparak güçlenen CHP’yi mahkum etmeye kalkmıştır.”

‘İşbirlikçiler’

Emre, ek olarak verdikleri yanıtta Ak Parti ve FETÖ kardeşliğine özellikle vurgu yaptıklarını belirterek, “15 Temmuz; işbirliklerinin, yoldaşlıklarının, suç ortaklıklarının perdelenmesi ve muhalefetin felç edilmesi için bir lütuf olarak kullanılmaktadır. Ak Parti çok büyük gaflete düştü. Dava kardeşlikleri katıksız bir suç ortaklığına dönüşmüşken, bunu gizleminin yolunu CHP ve lideri Kılıçdaroğlu’nu kriminalize etmeye çalışmakla olmuştur” dedi.

Ayrıntılarıyla dosyaya girdi

CHP’nin komisyona sunduğu 70 sayfadan oluşan raporda Görseller başlığı altında FETÖ lideri Gülen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yan yana çekilmiş pek çok fotoğrafına yer verildi. Erdoğan’ın yanı sıra pek çok Ak Parti yöneticisinin de fotoğrafları yer aldı. Ayrıca Ak Parti’li yöneticilerin sosyal medya üzerinden Gülen’i öven paylaşımları da tek tek sıralandı. Videolar başlığı altında ise bağlantılarıyla birlikte, “Erdoğan FETÖ liderini yurda çağırıyor: Bu sıla hasret artık bitsin”, “Erdogan FETÖ’ye özlemini ifade ediyor: Bu hasret niye?”, “Erdoğan, daha sonra Ak Parti milletvekilliği yapacak Hakan Şükür’ün nikâhını kıyıyor, nikâh şahidi Fetullah Gülen”, “Erdoğan 2010 referandum sonuçları için okyanus ötesine teşekkür ediyor” açıklamalarıyla video bağlantıları sıralanıyor. CHP’nin yanıtında Komisyon Başkanı Reşat Petek’in de FETÖ’yü destekleyen yazılarına da yer verild





