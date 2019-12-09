CHP'den Kenan Evren talimatı: Silinecek

CHP, Kenan Evren'in adı geçen bulvar, cadde, sokak, park vb. alanlardan silinmesine ilişkin bir talimat verdi.



CHP, belediye meclis üyelerine 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren'in isminin bulvar, cadde, sokak, park vb. alanlardan silinmesi konusunda talimat verdi.

Genel Merkez imzası ile il başkanlıklarına gönderilen talimatta "Türk demokrasisinin ilerleyişine en büyük zararı veren faşist 12 Eylül darbesini gerçekleştiren, işlediği suçlardan ötürü darbecilikten mahkum olan ve ismini kara harflerle yazdıran "Kenan Evren isminin bulunduğu ve isim değişikliği yetkisi belediye meclislerinin uhdesinde bulunan; bulvar, cadde, sokak, park vb. alanların isimlerinin değiştirilmesi konusunda meclis üyelerimizin belediye meclislerine teklif vermesini ve tarafınızca konunun takip edilmesi rica ederiz." denildi.