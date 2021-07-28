CHP'den Manavgat'ta çıkan orman yangını ile ilgili açıklama

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını hakkında açıklama yapıldı.

Antalya'da Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgede zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da yangın zarara yol açtı.

CHP'den yapılan açıklama şöyle oldu:

Yine ciğerlerimiz yanıyor... Manavgat'ta yerleşim yerlerine ilerleyen orman yangınını büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Yangının, can kaybı yaşanmadan hızla kontrol altına alınması temennisiyle, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.