CHP'den memur ve emekliler için önerge

CHP, memur ve emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak bir önergeyi Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.

Memur ve emekliler için önerge

Konuyla ilgili CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası bulunan Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"Milyonlarca çalışan ve emeklinin fiyat artışlarının altında ezilmesi anlamına geliyor"

Önergenin gerekçesinde, "Tek adam rejiminin, ülke yönetimindeki başarısızlığını, adaletsiz, hukuksuz, akıl dışı politikalarla yol açtığı ekonomik çöküşü ve yoksullaşmayı gizlemek için TÜİK ve diğer kuruluşların görev ve yetki alanlarına yaptığı müdahaleler, milyonlarca emekli ve çalışanın hayatını olumsuz etkilemektedir. Ücretler, yasalar ve imzalanan toplu sözleşmeler gereğince TÜİK'in açıkladığı enflasyon baz alınarak belirlenmektedir. Ancak son yıllarda güvenilirliğini ve inandırıcılığını kaybetmiş olan TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek hayatta bir karşılığının bulunmaması yüzünden tek adam rejimi, milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren ücret, maaş, aylık ve gelirlerle ilgili artış oranlarını kendisi belirlemektedir. Asgari ücretin yüzde 54,6 oranında artırıldığı bir dönemde, kamu çalışanları ve emekli, dul ve yetimlerin maaş ücret ve aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı açıklanmıştır. Bu oran; milyonlarca çalışan ve emeklinin, tek adam rejiminin akıl dışı politikalarla yol açtığı üç haneli oranlarda seyreden fiyat artışlarının altında ezilmesi anlamına gelmektedir." denildi.

CHP, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını isteyecek.