CHP'den MİT eleştirisi: "Devletin kurumu gibi davranmalı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MİT’in yeni binasının açılış töreninde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in bulunmasına tepki göstererek, “MİT, AK Parti’nin değil, parti devletinin değil, devletin kurumu olmalı, öyle pozisyon almalıdır. Ama görüyoruz ki tersi bir süreç işliyor. MİT binasının açılışı için tüm partilere davetiye gönderildi mi? Gönderilmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in o törende ne işi var?” dedi.

‘TARAFSIZLIĞINA ZARAR VERDİ’

MİT’in herkese eşit mesafede, siyasetten ve günlük politikadan uzak olması gerektiğini vurgulayan Altay, “Tam tersi bir yaklaşımla, bir siyasi partinin her tür düzeydeki yöneticileri, eski vekilleri, eski bakanlarıyla en önemli gününde böyle bir görüntü vermesi, tarafsızlığına ve milliliğine büyük zarar vermiştir” açıklamasını yaptı.

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın 2015 milletvekili genel seçimlerinde istifa ederek AK Parti’den milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Altay’ın, şu eleştiride bulundu:

GÜVEN EROZYONUNA NEDEN OLDU

MİT’in başındaki Hakan Fidan’ın 2015 milletvekili genel seçimlerinde istifa ederek, AK Parti’den milletvekili adaylığı için başvurması, dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sır küpüm. Olumlu bakmıyorum’ sözleri üzerine tekrar geri dönmesi, kurumla ilgili ciddi bir güven erozyonuna neden olmuştur. Sonrasında yaşananlar da göstermiştir ki, MİT, bir kişiye ve bir partiye hizmeti öncelemiş, parti devletinin bir kurumu niteliğine bürünmüştür. Dün verilen fotoğraf da bu tabloyu tescilleyen örneklerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yalnızca AK Parti’nin bakanları, milletvekilleri, eski bakanlarıyla yapılan bir tören, parti devleti inşa sürecinde yeni bir fütursuzluktan öte bir şey değildir.

TEK ADAM ZİHNİYETİNİN TAHRİBATI

Törenin ev sahibine ve Cumhurbaşkanı’na sormak gerekir. Adında milli olan kurumun törenine, milletin temsilcisi olan TBMM’de yer alan siyasi partilere bir davet gitmiş midir? Gitmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in törende ne işi vardır? Tek adam yönetimi, ne yazık ki ülkenin tüm kurumlarını tahrip ediyor, kurum kültürlerini yok ediyor. Eğitimden sağlığa, adaletten dış politikaya tüm alanlarda yaşanan çöküş ve çürümenin de kaynağı işte bu tek adam zihniyetinin devletin kurumsal yapısındaki tahribatıdır.

MİT AK PARTİ’NİN DEĞİL

Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon Toplantısı’nın parti yöneticileriyle gerçekleştirilmesi, daha 3-4 gün önce İstanbul’daki ‘Güvenlik Zirvesi’nde yine parti sözcüsünün bulundurulması, MİT’in açılış töreni AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, devleti ‘AK Parti devleti’ yapma çabasının örnekleri değilse nedir? Türkiye Cumhuriyeti, kurumları ve kurallarıyla güçlü bir devlet olarak yoluna devam edebilecektir. Herkesin bunun farkına varması ve bu bilinçle hareket etmesi gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın da MİT Başkanı’nın da öncelikli görevi, kurumlarının saygınlığını ve güvenilirliğine gölge düşürmemektir. MİT, AK Parti’nin değil, devletin kurumu gibi davranmalıdır.