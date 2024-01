CHP'den miting için tarih ve yer açıklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Yargıtay'ın AYM kararlarını tanımaması sonrası 14 Ocak'ta Ankara'da bir miting düzenleyeceklerini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için ikinci kez verdiği hak ihlali kararının Yargıtay tarafından uygulanmamasına yönelik konuşan Özgür Özel, CHP'nin 14 Ocak'ta saat 13'de Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir miting düzenleyeceğini duyurdu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Gezi davası baştan sona hukuksuz bir davadır. Gezi davası Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır.

Orada haksız yere yargılananlardan biri de Can Atalay'dır. Can Atalay milletvekili adayı olmuştur, Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçilmiştir. Kararı Hataylılar vermiştir. Can Atalay daha sonra 600 milletvekilinin oyuyla Anayasa Komisyonu'na seçilmiştir.

Kimsenin ağrına gitmiyorsa bu milletin ağrına gidiyordur. Mesele Can Atalay meselesi değildir. Mesele birinin kin davası uğruna kendi yetkilerini aldığı anayasanın bir maddesini hiçe sayması meselesidir.

Adalet Bakanı, darbeyi yapanın yaveri olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan iş varlığımızı borçlu olduğumuz rengini bayraktan alan anayasayı tartışmaya açmaktır.

Anayasayı inkar etmek devleti ve düzeni inkar etmektir. Memleket muz cumhuriyetine dönmüştür. Muz cumhuriyetlerinde bile kurallar vardır ve muz ticareti bu kurallara göre yapılmaktadır. Siz kurallarla muz ticareti bile yapamazsınız.

Biz CHP olarak gencecik evlatlarımızın şehit edilmesine sorgulanmamasına yok dedik. Vatandaşı yoksulluğa mahkum edenlere artık yeter dedik. Seçilmiş bir milletvekilini bırakmayan, AYM kararına rağmen aldığım talimat budur diyenlere yeter dedik.

Biz demokrasiye, biz bu ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bunun için atacağımızı adımları sizlerle paylaşmak istiyorum:

-AYM kararının uygulanmaması anayasal düzene yönelik kalkışmaktır. CHP tüzel kişiliği olarak HSYK'ya, Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında Yargıtay'ın birinci basamak kurumuna başvurumuzu yapıyoruz.

-Elimde tüm muhalefet partilerinin katılacaklarını bildirdikleri 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15'de Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız bildiri burada.

-CHP olarak bu darbe girişimine karşı yapılan bütün çağrılara katılacağımızı ilan ediyoruz.

-14 Ocak'ta geleceğimize sahip çıkacağımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkacağımız büyük bir miting için 14 Ocak'ta saat 13'de tüm siyasi partileri ve herkesi Tandoğan Meydanı'na mitingimize çağırıyoruz."