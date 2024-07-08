CHP'den ''TÜİK'' paylaşımı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplamalarında kullandığı fiyat listesi tartışmalara neden olmaya devam ederken, CHP Gençlik Kolları da tepkisini dile getirdi.
TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı enflasyon verilerine göre uzman doktor muayene ücretinin 34 lira, yoğurdun 39 lira ev kiralarının ise 5 bin lira olduğu açıklanmıştı.
Kamuoyunda TÜİK'in verilerine yönelik tepkiler sürerken, CHP Gençlik Kolları'ndan da bir paylaşım geldi.
Paylaşımda TÜİK için 'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu' nitelemesi yapılırken, ""Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor!" ifadeleri kullanıldı.
🔻 Uzman doktor muayenesi 34 lira.— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) July 8, 2024
🔻 Yurt ücreti 457 lira.
🔻 Kira 5.845 lira.
🔻 Beyaz peynir 147 lira.
🔻 Yumurta 2.5 lira.
Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor! pic.twitter.com/yTMek17uNQ
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