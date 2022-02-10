CHP’den tüm belediyelere fatura talimatı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dünkü "faturaları ödemiyoruz" açıklaması sonrasında tüm CHP’li belediye başkanlarına "askıda fatura" benzer uygulamaların yaygınlaştırılması talimatı verildi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un imzasıyla tüm CHP'li belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

VATANDAŞ ÖNÜNÜ GÖREMEZ HALDE

“Siyasi iktidarın yanlış politikaları, ülkemizi derin bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. Özellikle son dönemde elektrik ücretlerine gelen zamlar, vatandaşlarımızda yeni ve ağır mağduriyetlere neden olmuştur. Asgari ücretin altında geliri olan ailelerimiz, maalesef yüksek tutarlardaki elektrik faturalarını ödeyemez duruma düşmüştür.

KARA KIŞ FONU, NEFES ALDIRDI

Belediyelerimiz tarafından “Kara Kış Fonu” kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen destekler, halkımıza bir nebze de olsa rahat nefes aldırmaktadır. Bunun yanında yine belediyelerimiz tarafından uygulanan “Askıda Fatura” gibi projelerle toplum dayanışması örgütlenmiş, geçim sıkıntısı çeken ailelerimizin yüz binlerce faturası bu sayede ödenmiştir.

FATURA DESTEKLERİ VERİLECEK

Bu kapsamda; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandığı üzere; belediyelerimizin “Askıda Fatura” projelerini, özellikle asgari ücretin altında geliri olan aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaları ve sosyal yardımları, elektrik ve doğalgaz maliyetlerine destek olacak şekilde genişletmeleri büyük önem arz etmektedir.”

YENİ UYGULAMALAR BAŞLATILACAK

Yazıda, tüm belediyelerin, imkânı olan vatandaşların, ihtiyacı olanlara destek olmasının önünü açacak uygulamaların önemine dikkat çekilerek, belediyelerden ihtiyaç sahiplerinin üzerindeki elektrik ve doğalgaz maliyeti yükünün azaltılmasına destek olacak projelere yoğunlaşmaları istendi. Torun, yazının sonunda, tüm baskılara ve engellemelere rağmen vatandaşın yanında olan belediye başkanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.