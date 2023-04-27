CHP'den üniversite öğrencileri için ''Demokrasi Bileti''

CHP Gençlik Kolları, seçim günü ikametgahlarından farklı yerde bulunan üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "Demokrasi Bileti" kampanyasını başlattı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, düzenlediği basın toplantısında öğrencilerin ikametgah sorunu yaşamadan oy kullanabilmesini sağlamaya yönelik başlattıkları “Demokrasi Bileti” kampanyası hakkında bilgi verdi.

‘GENÇLERİN KİME OY VERMEYECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR’

Killik başlattıkları kampanyaya neden ihtiyaç duyulduğunu “İktidar gençlerden, özellikle eğitimli gençlerden korkuyor. Üniversitelerin kültüründen, öğrencilerin düşüncelerinden ve cesaretlerinden korkuyorlar. Biliyorlar ki gençler isterse her şey değişir, gençler özgür kalırsa Türkiye gelişir. Ve korktukları gerçekleşecek” sözleriyle anlattı.

“Tüm bunların tek bir amacı var. Gençleri sandıktan uzak tutmak, çünkü gençlerin kime oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar” diyen Killik, öğrencilerin ekonomik olarak zorluklar yaşadığını ve şehir dışında olan öğrencilerin ekonomik gücünün bilet fiyatlarını karşılamaya yetmediğini söyledi.

‘SADECE KENDİ SEÇMENİMİZ, TANIDIĞIMIZ İNSANLAR İÇİN YAPMIYORUZ’

Başlatılan kampanyanın bugünden itibaren hayata geçirileceğini söyleyen Killik, “14 Mayıs günü gerçe

leşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırması amacıyla TÜLOV paydaşlığında ‘Demokrasi Bileti’ kampanyasını bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz, tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır. Gençleri sandıktan uzak tutmaya çalışan iktidara inat, gençliği sandığa taşıyacağız. Bu harekete öncülük etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Bizi en çok mutlu eden konulardan birisi de şu; biz bu kampanyayı parti üyelerimiz için yapmıyoruz. Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için yapmıyoruz. ‘Benim verecek oyum, ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var’ diyen herkes için yapıyoruz.” diye konuştu.

KAMPANYAYA BAĞIŞLA DESTEK VERMEK MÜMKÜN

Kampanyaya bağış yoluyla destek verilebileceğini belirten Killik, demokrasibilet.org adresi üzerinden 500 TL ve üzeri fiyatlarda ya da direkt olarak IBAN kullanılarak bağış yapılabileceğini söyledi. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin e-devlet üzerinden alınmış öğrenci belgelerini sisteme yüklemesi ve oy kullanmak için gideceği ili seçmesi yeterli olacak.