  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'den ''yasak aşk iftirası'' adımı: İhracı istendi

CHP'den ''yasak aşk iftirası'' adımı: İhracı istendi

CHP'den ''yasak aşk iftirası'' adımı: İhracı istendi
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şehzedeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ilişki yaşadığını iddia eden Ebru Küçükaydın, CHP üyeliğinden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Antalya CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçemize kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partili bir belediye başkanımız hakkında bazı ithamlar içeren haber kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. Söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürümüze sığmayacağı, dahası partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir" denildi. 

Ebru Küçükaydın'ın partiden ihracının istendiği aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak 'Kesin İhraç' talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler CHP yasak aşk özgür özel ebru küçükaydın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada kör eden yeni akım Sosyal medyada kör eden yeni akım Özel Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Özel Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Smyrna Antik Kenti'nde 1'inci ve 4'üncü yüzyıldan kalma keşifler gün yüzüne çıkarıldı Smyrna Antik Kenti'nde 1'inci ve 4'üncü yüzyıldan kalma keşifler gün yüzüne çıkarıldı Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... Ege’nin kalbinde püskürmeye hazır bekleyen 8 magma odası bulundu Ege’nin kalbinde püskürmeye hazır bekleyen 8 magma odası bulundu CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru Önce İstanbul, şimdi de İzmir... Bir cennet daha yok oldu Önce İstanbul, şimdi de İzmir... Bir cennet daha yok oldu 2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin 2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin İsrail'e bir kıyak da FIFA'dan: Bu resmen torpil İsrail'e bir kıyak da FIFA'dan: Bu resmen torpil Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: ''Valizini hazırladı...'' Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: ''Valizini hazırladı...''
İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı Jahrein’e 35 bin 400 TL ''A.A.K'' cezası Jahrein’e 35 bin 400 TL ''A.A.K'' cezası Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Türkiye genelinde büyük Filistin yürüyüüşü Türkiye genelinde büyük Filistin yürüyüüşü İlkbahar gibi sonbahar... Önce bahar havası ardından yağmur geliyor... İlkbahar gibi sonbahar... Önce bahar havası ardından yağmur geliyor... İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık'' Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık''