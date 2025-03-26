  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'den yeni protesto çağrısı! Evde, arabada, sokakta...

CHP'den yeni protesto çağrısı! Evde, arabada, sokakta...

CHP'den yeni protesto çağrısı! Evde, arabada, sokakta...
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbullulara yeni bir protesto çağrısında bulundu. Çelik, vatandaşları saat 20.30'da ''Susma ses ver'' protestosuna katılmaya davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Operasyonu kapsamında gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı CHP'nin, Saraçhane'de gerçekleştirdiği mitinglerin dün itibarıyla sona ermesinin ardından, bugün için farklı bir protesto çağrısında bulundu.

Vatandaşlara, saat 20.30’da "Susma ses ver" protestosuna katılma çağrısında bulunan Çelik, "Araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Her ev Saraçhane; her balkon bir pankart" dedi.

Çelik, paylaşımında şöyle dedi:

"Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz. Sen; araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Halkın ve haklının sesini büyüt. Her ev Saraçhane; her balkon bir pankart. Saraçhane sen neredeysen orada"

Etiketler CHP protesto susma ses ver ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı CHP'den Erdoğan'a yaylım ateşi: ''Senin ona gücün, kalibren yetmez'' CHP'den Erdoğan'a yaylım ateşi: ''Senin ona gücün, kalibren yetmez'' Saraçhane'de Ümit Özdağ'ı gören gözlerine inanamadı Saraçhane'de Ümit Özdağ'ı gören gözlerine inanamadı Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu! Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu!
Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oldu İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oldu Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Türk bilim insanlarından ''implant'' tedavisinde her şeyi değiştirecek adım Türk bilim insanlarından ''implant'' tedavisinde her şeyi değiştirecek adım Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Prof. Dr. Ersan Şen: ''Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil'' Prof. Dr. Ersan Şen: ''Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil'' Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti