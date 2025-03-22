''CHPKK'' eleştirileri sonrasında Tanju Özcan'dan ülkücülere bebek katili sorusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, özellikle sosyal medyada CHP için yapılan "CHPKK" yorumlarını hedef aldı ve MHP'lilere eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili Abdullah Öcalan üzerinden dikkat çeken bir soru sordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konulmuştu.

Bu gelişmelerin gölgesinde 3 gündür Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" diyerek tüm vatandaşları sokaklara çağırmıştı.

Özel'in bu çağrısın ardından 4 Şubat’ta hastaneye kaldırılan ve kalp kapakçığı ameliyatı olan ve halen evinde istirahatine devam eden Devlet Bahçeli tepki göstermişti. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e uyarı. ‘Yargıya saygı duy, partinde otur.’” ifadelerine yer verilmişti.

CHP ile MHP arasındaki bu açıklama trafiği sosyal medyadaki "CHPKK" paylaşımlarıyla başka bir boyuta taşınınca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir paylaşım geldi. Özcan sosyal medya hesabından MHP'lilere seslenerek "MHP grubu önünde terörist başına “Sn Öcalan’ deniyor! Siz hala bilge liderimizin bir bildiği vardır mı diyeceksiniz?" diye sordu.



