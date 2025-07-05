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CHP'li 6 milletvekili hakkında ''Free İmamoğlu'' fezlekesi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" pankartı astıkları gerekçesiyle CHP'li 6 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" pankartı astıkları gerekçesiyle kendisi dahil 6 milletvekili hakkında fezleke hazırlandığını açıkladı.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' pankartı astığımız için ben ve milletvekillerimiz Nimet Özdemir, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan hakkında fezleke hazırlanmış.

Şeref nişanesi sayarız! Bir değil bin fezleke de hazırlasanız, tehditlerinize, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz! Doğru bildiğimiz gerçekleri her yerde, her zaman söylemeye devam edeceğiz.

Yaratmak istediğiniz korku iklimini paramparça edecek, bu ülkeye güneşli güzel yarınları elbirliği ile getireceğiz!"

CHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturmasıCHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturmasıGüncel

 

 

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Etiketler free imamoğlu fezleke CHP chp'li milletvekilleri
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