CHP'li aday adayı karşılıksız çekten tutuklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Belediye Başkanı aday adayı olan A.Ş., karşılıksız çekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den İncirliova Belediye Başkanı aday adayı olan A.Ş.’nin kestiği çeklerin karşılıksız çıkmasıyla hakkında 9 ayrı dava açıldı. Açılan davalar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıktı.

A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Tören sonrası ise yakalanan Ş., hakim karşısına çıkarıldı. Ş. adliyedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.