Meclis Başkanı Yıldırım'dan önemli sözler
Meclis Başkanı Yıldırım'dan önemli sözler
Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapatılacağı tarih belli oldu
Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapatılacağı tarih belli oldu
Piyasalarda bayram havası ! Dolar son 2,5 ayın en düşüğünü gördü
Piyasalarda bayram havası ! Dolar son 2,5 ayın en düşüğünü gördü
MHP'li vekil EYT teklifini neden reddettiklerini açıkladı
MHP'li vekil EYT teklifini neden reddettiklerini açıkladı
Yeni Havalimanı'nın tabelasına ne yazıldı ? İşte son fotoğraflar
Yeni Havalimanı'nın tabelasına ne yazıldı ? İşte son fotoğraflar
29 Ekim'de af yasası müjdesi geldi
29 Ekim'de af yasası müjdesi geldi
Ünlü ismin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı ağlattı
Ünlü ismin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı ağlattı
Atın şunları Türkiyemiz'den ! Metroda Suriyeli yankesicilere suçüstü
Atın şunları Türkiyemiz'den ! Metroda Suriyeli yankesicilere suçüstü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Ekim 2018 16:36

CHP'li aday adayı karşılıksız çekten tutuklandı

Aydın'da CHP Belediye Başkanı aday adayı karşılıksız çekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'li aday adayı karşılıksız çekten tutuklandı
A+ A-

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Belediye Başkanı aday adayı olan A.Ş., karşılıksız çekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den İncirliova Belediye Başkanı aday adayı olan A.Ş.’nin kestiği çeklerin karşılıksız çıkmasıyla hakkında 9 ayrı dava açıldı. Açılan davalar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıktı.

A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Tören sonrası ise yakalanan Ş., hakim karşısına çıkarıldı. Ş. adliyedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

chp , aday , belediye başkanı , tutuklama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM