CHP'li Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı

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Toplantı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandığı sırada yaşanan deprem üzerine Ağbaba'nın, "Deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" dediği görüldü.
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