CHP'li Ahmet Akın'dan 18 Mart mesajı

Çanakkale Zaferi; dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milleti’nin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı bir mücadelenin adıdır.

Bu zafer emperyalizme karşı tarihi özgürlük ve bağımsızlık direnişine, mücadelesine sahne olduğu gibi; aynı zamanda tarihin gördüğü en büyük devrimcinin de tarih sahnesine çıkmasına vesile olmuştur. Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulmasına, Yüce Türk Milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaşmasına neden olmuştur. Bu savaşta da halkın güvenini kazanmış olan, efsane bir kahraman olarak halkın gönlüne giren Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde yine bir tarihi mücadele verilmiş ve zaferle sonuçlandırılmıştır. Mustafa Kemal adı Anadolu'da bayrak bayrak dalgalanmıştır.

Çanakkale Zaferi, ayrıca vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel örneğidir.

Bu düşünceler, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen Aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.