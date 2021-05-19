CHP'li Başarır: ''Hadi Özışık'a hem koruma polisi verildi, hem de aracına çakar takma izni...''

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Soylu'nun "yakından tanıdığımız arkadaşlar mafya ile bir olup bana tuzak ve tezgah kurmuş" diyerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu Hadi Özışık'a yakın koruma verildiğini ve aracına çakar takıldığını iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile hakkında arama kararı bulunan organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddiasını, “Mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadesiyle yalanlayan gazeteci Hadi Özışık, Peker'in "Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim" diyerek söz konusu görüşme kaydını yayınlamasının ardından özür dilemiş, İçişleri Bakanı Soylu ise "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgâh kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım." açıklamasını yapmıştı.

Soylu bugün avukatı aracılığıyla Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORU ÖNERGESİNDE KORUMA POLİSİ İDDİASI

Hadi Özışık’ın Süleyman Soylu’yla ilişkisi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından Meclis gündemine taşındı. Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2017 yılında Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edildiği iddialarını gündeme getirdi.

Başarır, verdiği soru önergesinin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Söylenilenlere göre, 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş. Hadi Özışık’a da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verildiği gibi koruma polisi tahsis edilmiş midir? Verilmişse hangi nedenlerden ötürü verilmiştir? Süleyman Soylu bu soruları yanıtlamalı.”

“Kocasından şiddet gören kadınlarımız, tehdit alan vatandaşlarımız koruma alamazken bu isimlerin ayrıcalığı ne ki koruma polisi tahsis ediliyor?" diye soran Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kolluk güçleri, 84 milyonu korumakla mı yoksa iktidara yakın gazeteci, iş adamı, organize suç örgütü liderlerini korumakla mı görevli? Tüm bu iddialar ve belgeler, ‘Parti Devleti’ olduğumuzun bir göstergesidir. Süleyman Soylu, savcılığa suç duyurusunda bulunsa bile hala görevde. Sen o koltukta oturdukça, bu olaylar şeffaf bir şekilde araştırılamaz. Soruşturmaların salahiyeti açısından Süleyman Soylu istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: "ARACINDA ÇAKAR DA VAR"

CHP'li Başarır, konuyla ilgili Odatv'ye yaptığı açıklamada Özışık'a hem koruma hem de aracına çakar takma izni verildiğini belirterek "Birçok tehdit alan insana, gazeteciye koruma verilmezken, Özışık'a yakın koruma verilmesinin nedenini nedir" diye sordu. Başarır, "Özışık, başka bir gazeteciyi örnek gösterip, 'onun koruması var, bizim niye yok' diyor. Daha sonra ona da koruma veriliyor" dedi.

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