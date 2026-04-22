CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Uşak'ın Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, ''irtikap'' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

DHA