  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li belediye başkanı ikinci kez ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ikinci kez ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ikinci kez ifadeye çağrıldı
Güncelleme:

Giresun'da hakkındaki soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılıp, adli kontrolle serbest bırakılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağrıldı.

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, iddiaya göre, Giresun’da sanal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı. Çağrı üzerine adliyeye gelen Dede’nin savcılık ifadesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Dede, Cumhuriyet Başsavcılığının davetinden kısa süre önce bahse konu soruşturmaya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı. Dede, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘MAHCUBİYET DUYUYORUM’

Soruşturmada ilgili kişilerin zarar görmemesi adına detay paylaşmayacağını kaydeden Dede, şöyle devam etti:

"Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm iş birliğini göstereceğim, kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum.” 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında!
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek!
İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek!
Etiketler CHP Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! 2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar 2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Önce Rafa şimdi de Cerny mi ? Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi Önce Rafa şimdi de Cerny mi ? Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Bir zam daha geliyor! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Bir zam daha geliyor! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!
Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek! İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu!