CHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandığını açıkladı

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, “Hijyen kurallarına uyalım, sosyal mesafeyi koruyalım” dedi.

Lütfü Savaş şu açıklamaları yaptı:

Dünya tarihine hazırlıksız yakalanmış bir felaket olarak yazılacak koronavirüsü salgınına karşı hepimiz hijyen kurallarına uymalı, sosyal mesafemizi korumalı ve bilhassa dezavantajlı kesim olarak görülen 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere mecbur olmadıkça evlerimizden çıkmamalıyız.

“Hatay benim şahsi meselemdir” diyerek dahiyane bir fikirle Anavatana katılmamazı ve yalnızca ilmin ve fennin yaşadığımız çağda gelişmesini idrak etmek ve ilerlemesini zamanında izlemek şarttır” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemlerine uygun olarak bu ve bunun gibi felaketleri akıl ve bilimle yenebileceğimizi bilimin ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız.

Atatürk’ün bu sözlerini bizlerin yollarını aydınlatan ışık olarak görmeli, bu felaketin ülkemiz üzerinden gitmesinden sonra sevgi, huzur, barış ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşadığımız Hatay’da sizleri ağırlamaktan mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum.