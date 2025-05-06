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CHP'li belediye başkanına makamında saldırı girişimi

CHP'li belediye başkanına makamında saldırı girişimi
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Sapanca'nın CHP'li Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e yönelik saldırı girişimi belediye çalışanlarının müdahalesiyle son anda engellendi.

Sapanca'da bir şüpheli Sapanca Belediyesi binasında Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin’e saldırı girişiminde bulundu.

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Şahin'in makamına gitmeye çalışan şahıs, belediye çalışanlarının müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Sapanca Belediyesi'nin X (Twitter) platformundaki sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada:

"Sapanca'da halkımıza ait olan her karış toprağı, her bir kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kararlılığımızdan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzenini ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklenmiştir.

Bugün, kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır.

Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş bir saldırıdır.

Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca'yı halkın Sapanca'sı yapmak için çıktığımız bu yolda, ne tehditlere boyun eğeriz, ne de korkuya teslim oluruz.

Sayın Başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler Nihat Arda Şahin saldırı saldırı girişimi CHP belediye başkanı sapanca belediyesi
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