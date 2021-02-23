CHP'li belediye başkanının odasından dinleme cihazı çıktı

Gazete Duvar’dan Ayhan Çimendağ’ın haberine göre, Denizli’nin Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in makam odasındaki iç hat telefonuna ‘böcek’ diye tabir edilen dinleme cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı.

Dinleme cihazının kim ya da kimler tarafından konulduğu henüz bilinmezken Belediye Başkanı Yüksel Kepenek sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kepenek paylaşımında “Ahlaksızsınız, acizsiniz, zavallısınız” diyerek sert konuştu ve “Ben sesimi tüm Honaz’a ve Türkiye’ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsiniz. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ’den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar” dedi.

Tespit sonrası belediyede kapsamlı bir inceleme başlatılacağı belirtildi. Başkan Kepenek Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.