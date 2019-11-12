CHP'li belediye borcunu arsayla ödeyecek

Başkan Cemil Deveci, arsaların bir kısmının satılacağını bir kısmında anlaşma olursa borca karşılık verileceğine söyledi. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Deveci, “Bizden önceki yönetim ne var ne yok satmış. Bizim elimizdekiler ise son kalanlar.

Bunların çok fazla bir ekonomik değeri yok, zaten bir bölümünün satılabilirliği de yok. Belediyenin esnafa borcu var. Ödeme yapamıyoruz ve bazı esnafların buna benzer talepleri var. Yapabiliyorsak borcumuzu ödeyeceğiz ve bu arada kamunun malını değerlendireceğiz” dedi.