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  3. 12 Kasım 2019 08:35

CHP'li belediye borcunu arsayla ödeyecek

Samsun'un CHP'li Atakum Belediyesi 32 milyon 374 bin liralık borç nedeniyle 27 arsasını satışa çıkarmaya karar verdi. Arsaların bir kısmı ise borca karşılık verilecek.

CHP'li belediye borcunu arsayla ödeyecek
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Başkan Cemil Deveci, arsaların bir kısmının satılacağını bir kısmında anlaşma olursa borca karşılık verileceğine söyledi. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Deveci, “Bizden önceki yönetim ne var ne yok satmış. Bizim elimizdekiler ise son kalanlar.

Bunların çok fazla bir ekonomik değeri yok, zaten bir bölümünün satılabilirliği de yok. Belediyenin esnafa borcu var. Ödeme yapamıyoruz ve bazı esnafların buna benzer talepleri var. Yapabiliyorsak borcumuzu ödeyeceğiz ve bu arada kamunun malını değerlendireceğiz” dedi.

Sözcü

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