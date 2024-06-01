  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge

CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge

CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge
Güncelleme:

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda, CHP'li belediyelere şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanması amacıyla genelge gönderildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin şehit aileleri ve gazilerin emanetine sahip çıkmak ve onların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamak amacıyla kapsamlı bir genelge yayımladığı belirtildi.

Özel'in talimatı ile gönderilen genelgeye göre, il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenecek özel birimler oluşturulması planlanıyor.

Bu bağlamda, büyükşehir ve il belediyelerinde "Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü" kurulması, ilçe belediyelerinde ise aynı isimde masalar oluşturulması öneriliyor.

Genelgede şehit yakını ve gazilere, ulaşım desteği sağlanması ve psikolojik destek verilmesi, lokal/dinlenme tesisi ve misafirhane imkanı sunulması gibi öneriler yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP'nin milli savunma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, hazırladıkları genelgede, il ve ilçe örgütleri ile belediyelerin bu konudaki çalışmalarını daha koordineli ve etkin hale getirmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bağcıoğlu, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz tüm toplumumuz için bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin vefa borcu ve görevidir. Onların sosyal hayata katılımını desteklemek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için örgütlerimizi ve belediyelerimizi samimi olarak yanlarında hissettirmek en önemli amaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler CHP gazi şehit yakını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada 33 kadının katiliydi... Seri katile hapishanede infaz 33 kadının katiliydi... Seri katile hapishanede infaz Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi AK Parti'den ''elle arama'' düzenlemesi: Kimse itiraz edemeyecek AK Parti'den ''elle arama'' düzenlemesi: Kimse itiraz edemeyecek Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Bayraktar TB2 dünyada bir ilki başardı: Takla atan ilk SİHA Bayraktar TB2 dünyada bir ilki başardı: Takla atan ilk SİHA AK Partili ismin kardeşine işlem yapan polislere gözaltı AK Partili ismin kardeşine işlem yapan polislere gözaltı