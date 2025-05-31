CHP'li belediyelere yeni operasyon: CHP'li 5 belediye başkanı gözaltında

İBB soruşturmasında bugün sabah saatlerinda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlattığı soruşturmanın 5. dalga operasyonu başladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Bu kişiler hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama - el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir" denildi.

CHP olağanüstü toplanıyor

Operasyonların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm milletvekilleri, PM ve YDK Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, İl Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Örgütü İl Başkanları ve İBB Grup Yönetimi ile İl Başkanlığında bir araya gelecek.

DHA