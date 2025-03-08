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CHP'li Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon iddiası

CHP'li Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon iddiası
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Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den operasyon iddialarına ilişkin olarak, "İddialar mesnetsiz. Hesabını veremeyeceğim hiçbir icraatım olmadı" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik operasyon iddialarının mesnetsiz olduğunu belirterek, ''belediye çalışanı olmayan ve daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birçok AKP'li belediyeye danışmanlık yapmış bir kişinin tutuklanmasının ardından kendisi ve belediye hakkında karalama kampanyası yürütülmek istendiğini'' ifade etti.

Etiketler CHP chp'li belediye İnan Güney bakırköy belediyesi
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