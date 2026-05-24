CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Düzce’nin Akçakoca ilçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın irtikap soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Düzce’nin Akçakoca ilçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında, müteahhitlerden inşaat ve iskan işlemleri karşılığında milyonlarca liralık usulsüz para talep ettiği iddiaları üzerine "İrtikap" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Albayrak hakkında, kuvvetli suç şüphesi ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklama kararı verildi.

Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

