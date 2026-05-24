  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Düzce’nin Akçakoca ilçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın irtikap soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Düzce’nin Akçakoca ilçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında, müteahhitlerden inşaat ve iskan işlemleri karşılığında milyonlarca liralık usulsüz para talep ettiği iddiaları üzerine "İrtikap" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Albayrak hakkında, kuvvetli suç şüphesi ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklama kararı verildi.

Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak İrtikap İddiasıyla TutuklandıCHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak İrtikap İddiasıyla TutuklandıGüncel

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da şüpheli ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni otomobilinin bagajında bulundu
İstanbul'da şüpheli ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni otomobilinin bagajında bulundu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel gözaltı sürecini anlattı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel gözaltı sürecini anlattı
Sakatlanarak Survivor'a veda eden Bayhan sessizliği bozdu!
Sakatlanarak Survivor'a veda eden Bayhan sessizliği bozdu!
Kızılcık Şerbeti'nin güzel Çimen'inin estetik itirafı olay oldu
Kızılcık Şerbeti'nin güzel Çimen'inin estetik itirafı olay oldu
Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var!
Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var!
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya'da final tarihi belli oldu
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya'da final tarihi belli oldu
Modern köprülerin yıkıldığı sellerde 8 asırlık bu köprü dimdik ayakta
Modern köprülerin yıkıldığı sellerde 8 asırlık bu köprü dimdik ayakta
Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada!
Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada!
Etiketler İçişleri Bakanlığı düzce akçakoca belediyesi Fikret Albayrak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adana'da sabaha karşı korkutan deprem Adana'da sabaha karşı korkutan deprem Antalya'da akılalmaz e-imza vurgunu! Rus iş insanına 250 milyon TL'lik haciz şoku Antalya'da akılalmaz e-imza vurgunu! Rus iş insanına 250 milyon TL'lik haciz şoku Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu! Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu! CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan partililere polis müdahalesi! CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan partililere polis müdahalesi! Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: Onlarca ölü ve yaralı var Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: Onlarca ölü ve yaralı var Özgür Özel cephesinden tahliye resti: ''Buradan çıkışın tek yolu var...'' Özgür Özel cephesinden tahliye resti: ''Buradan çıkışın tek yolu var...'' Bayram göçü devam ediyor: Binlerce tatilci yollara düştü Bayram göçü devam ediyor: Binlerce tatilci yollara düştü Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı! Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı! Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı
Özgür Özel'den polis müdahalesi sonrası olay açıklama Özgür Özel'den polis müdahalesi sonrası olay açıklama Trump duyurdu! ABD-İran savaşında dünyanın beklediği açıklama geldi Trump duyurdu! ABD-İran savaşında dünyanın beklediği açıklama geldi Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Sakın bu hataya düşmeyin! Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Sakın bu hataya düşmeyin! Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Saldırgan öldürüldü Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Saldırgan öldürüldü Tatilciler dikkat! Cennet koyda denizin dibinden çıkanlar korkuttu Tatilciler dikkat! Cennet koyda denizin dibinden çıkanlar korkuttu Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek Genç kadının şüpheli ölümü! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Genç kadının şüpheli ölümü! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Milli Takım kampında sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi Milli Takım kampında sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı