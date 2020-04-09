CHP'li bir belediyenin daha banka hesabı bloke edildi !

Eskişehir Büyükşehir Belediyeesi, bloke kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Belediye’nin Twitter üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Kıymetli hemşehrilerimiz, tam 25 yıldır hayırseverlerin destekleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi hesapları, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bloke edilmiştir. Bu sebeple aşevimizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rıca ederiz.Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder, imkanlarımız dahilinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız!