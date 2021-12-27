CHP'li Bulut ve Emin Çapa'dan BDDK açıklaması

BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve gazeteci Emin Çapa'dan açıklama geldi.

BDDK’nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu gazeteci Emin Çapa, sosyal medya hesabından konuyla ilgili “Dostlarım desteğiniz için teşekkür ederim. Birazdan "gelecek" hakkında yapacağım konuşma başlayacak. Ayrıntı bilmiyorum. Ama bunun benim korkutması, yıldırması mümkün değil. Halkıma gerçekleri söylemek hem vatandaşlık, hem insanlık, hem mesleki sorumluluğum” açıklamasını yaptı.

Emin Çapa, suç duyurusuyla ilgili Halk TV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi: "Bize bir gözdağı verilmek isteniyor. Bizi susturmak istiyorlar. İktidarın olmamış bir ekonomi politikasını varmış gibi davranmasını teşhir etmemizden kaynaklanıyor" diyen Çapa, devamında "Suçlamanın ayrıntısını görmek isterim. Bu benim halka karşı gerçeği anlatma sorumluluğumu hiçbir şekilde etkilemez"

CHP'li Bulut: Bunun hesabını kim soracak Allah aşkına?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, 20 Aralık'ta kur korumalı TL mevduat desteğinin devreye sokulduğunu, bunun üzerine doların 18 liradan 12'ye gerilediğini hatırlatarak "Büyük bir satış oldu. Bunun hesabını kim soracak Allah aşkına? Bu tür susturma çabalarıyla zannediliyor ki biz susacağız. Doları kime sattılar? Bunun hesabını vermeleri gerekiyor" diye konuştu.