  3. CHP'li Büyükşehir Başkanlarından Özel'e tam destek

CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası sular durulmuyor. Özgür Özel ile bir araya gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanları ortak bir bildiri yayınlayarak Özel'e tam destek verdi. Mahkeme kararının partiyi bölmeyi amaçladığını belirten başkanlar, çözüm için en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay iptali (mutlak butlan) kararının ardından patlak veren liderlik krizinde, partinin en güçlü yerel aktörleri olan büyükşehir belediye başkanları devreye girdi. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile basına kapalı kritik bir zirve gerçekleştiren büyükşehir belediye başkanları, toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamayla saflarını net bir şekilde belli etti.

"Partimizi Bölmek ve İktidar Umudunu Zayıflatmak İstiyorlar"

Yayınlanan ortak bildiride mahkemenin mutlak butlan kararına sert bir tepki gösterildi. CHP'nin geçmişteki zorlu süreçlerden her zaman başarıyla çıktığı hatırlatılan açıklamada, "Mutlak butlan kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız" denilerek, yargı kararının arkasında siyasi bir mühendislik olduğu vurgulandı.

Büyükşehirlerden Özel'e Kalkan: 45 Gün İçinde Olağanüstü Kurultay

Özgür Özel'in "Butlan kararını tanımıyoruz, yeni kurultay bekliyoruz" restinin ardından büyükşehir belediye başkanları da bu çağrıya resmi olarak omuz verdi. Bildiride, "Partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadeleriyle Özel'in meşruiyeti teyit edilirken, krizin kalıcı çözümü için sandık işaret edildi: "Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."

Bu Destek Neden "Oyun Değiştirici" ?

Ankara kulislerindeki uzmanlara göre, büyükşehir belediye başkanlarının (özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi kamuoyu desteği yüksek isimlerin) Özgür Özel'in arkasında blok halinde durması, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin mahkeme kararıyla elde ettiği psikolojik üstünlüğü büyük ölçüde sıfırladı. Büyükşehir başkanlarının 45 günlük takvimi özellikle telaffuz etmesi, Özel'in hukuki tartışmalara boğulmadan parti tüzüğündeki olağanüstü kurultay mekanizmasını işleterek, delege desteğiyle liderliğini "tartışmasız" şekilde yeniden tescil etme stratejisinin en güçlü ayağını oluşturuyor. Bu hamle, partideki "ikili yapı" görüntüsüne son vermek için atılmış en somut adım olarak değerlendiriliyor.

