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  3. 02 Şubat 2021 07:53

CHP’li büyükşehir belediyesine bombalı saldırı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin meclis salonuna saldırı düzenlendi. Saldırının ardından binada yangın çıktı.

CHP’li büyükşehir belediyesine bombalı saldırı
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Mersin Büyükşehir Belediyesine saldırı düzenlendi. Saldırının, belediyenin meclis salonuna düzenlendiği ifade edildi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, binanın yandığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Belediye ise yaptığı açıkalmada "yanıcı ve patlayıcı madde atılmıştır" dedi.

Gökçel, paylaşımında, “Yapılan bu alçakça saldırının failleri bir an önce ortaya çıkarılmalı ve hukuk önünde hesap sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Medyablok'a konuşan CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, saldırı anında binada bulunduğunu ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını aktardı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, binanın önünden geçen bir kişi içeriye yanıcı bir madde fırlattı.

Fırlatılan maddenin molotof kokteyli olabileceği düşünülüyor. İtfaiye ve ambulans ekipleri hızlı şekilde olay yerine geldi. Güvenlik güçleri de çevrede önlemleri aldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binası “Taş Bina” olarak biliniyor ve tarihi bir bina.

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