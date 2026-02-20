  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verdi

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verdi

Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Lal Denizli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılarak uyuşturucu testi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Belediye açıklama yaptı

Çeşme Belediyesi, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet üzerine giderek ifade verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda test yapılması yönünde talepte bulunulduğu belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle ayrıntılara girilmediği ifade edildi. İddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması için vekilleri aracılığıyla test talebinde bulunulduğu ve sevk işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, adliyeden ayrıldı.

Adli kontrol hükmü uygulanmadı

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli kontrol hükmü uygulanmayan Başkan Denizli'nin, Adli Tıp Kurumundaki işlemler için kendi aracıyla hareket ettiği bildirildi. Ayrıca Başkan Denizli'nin ifade işlemi öncesinde avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçeyle test örneği vermek istediğini yazılı olarak ilettiği, gerçeklerin tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması yönündeki kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

Lal Denizli kimdir?

1992 yılında İstanbul’da doğan Lal Denizli, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.

Fransız Lisesi (Pierre Loti) mezunudur. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi lisansını ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Lal Denizli çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar! Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu