CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Lal Denizli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılarak uyuşturucu testi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Belediye açıklama yaptı

Çeşme Belediyesi, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet üzerine giderek ifade verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda test yapılması yönünde talepte bulunulduğu belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle ayrıntılara girilmediği ifade edildi. İddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması için vekilleri aracılığıyla test talebinde bulunulduğu ve sevk işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Adli kontrol hükmü uygulanmadı

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli kontrol hükmü uygulanmayan Başkan Denizli'nin, Adli Tıp Kurumundaki işlemler için kendi aracıyla hareket ettiği bildirildi. Ayrıca Başkan Denizli'nin ifade işlemi öncesinde avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçeyle test örneği vermek istediğini yazılı olarak ilettiği, gerçeklerin tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması yönündeki kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

Lal Denizli kimdir?

1992 yılında İstanbul’da doğan Lal Denizli, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.

Fransız Lisesi (Pierre Loti) mezunudur. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi lisansını ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Lal Denizli çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

