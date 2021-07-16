CHP’li Emir’den Bakan Soylu’nun kuzeniyle ilgili çarpıcı iddialar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu'yla ilgili iddiaları ilk kez TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni iddialarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu, yönetim kurulu üyeliği yaptığı RD Global/Invamed firmasının hastanelere milyonlarca TL'lik malzeme sattığının ortaya çıkması üzerine geçtiğimiz ay şirketten istifa etmişti.

Soylu ile ilgili iddiaları ilk kez TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, firma ile ilgili yeni skandalları TBMM gündemine taşıdı. İddiasını SGK kayıtlarıyla belgelendirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

– RD Global/İnvamed firması, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodu tanımına uygun olmayan ürünler veriyor ve bu yolla haksız kazanç elde ediyor. Bu ürünlerden biri de KV1381 SUT kodu ile eşleşmesi yapılan vasküler kateter giriş kiti. ÜTS üzerinden baktığımızda piyasa değeri yaklaşık 15 TL olan bir ürünün yer aldığını görüyoruz.

– Oysa, aynı kodun Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) karşılığında kalp-damar cerrahisinde vasküler bozuklukların tedavisinde kullanılan valvülotom kataterin yer aldığını görüyoruz. Bu ürün için firmaya ödenen miktar ise adet başına bin TL. Yani SGK kayıtlarına göre firma SGK'ya 15 TL'lik ürün veriyor, karşılığında bin TL alıyor. Bu eşleştirme 3 Nisan'dan bu yana bu şekilde. Firmanın bugüne kadar bu şekilde çok sayıda şüpheli işlere imza attığı iddia ediliyor.

Firma ile ilgili son bir buçuk yılda SGK’ya farklı firmalar tarafından 50’nin üzerinde dilekçe yazıldığını ve bunların hiçbirine yanıt verilmediğini, benzer şekilde TİTCK’ya da son bir ayda 100’ün üzerinde şikâyet dilekçesi gittiğini, şikayetler üzerine ise firmanın uyarılarak usulsüz kayıtların birlikte düzeltildiğini ancak cezai işlem uygulanmadığını da biliyoruz.

Aynı firmanın bu yılın Mart ayında COVID-19 tedavisine yönelik yeni bir ışın tedavisi geliştirdiği iddiasıyla hastalara üzerinde denemelere başladığını hatırlatan Emir, şöyle devam etti:

– Firmanın sahibi Raşit Dinç, TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC ve Lazer Tedavisi ile COVID-19 hastalarını tedavi edeceklerini ve denemelere başladıklarını ifade etmişti. Ancak yine SGK kayıtlarından elde ettiğimiz bilgi ve belgelere göre bu ürünün kaydında da usulsüzlük yapıldığını görüyoruz.

– SGK kayıtlarında GMDN kodu 58076 olan ürünün aslında intravasküler ultraviyole kan iridyatörü olduğu ve branş kodunun ise 17 Mayıs 2018 tarihinde ÜTS kaydı yapılan ve varis tedavisinde zaten kullanılmakta olan bir lazer terapi sistemi olduğu açıkça görülüyor. Oysa, 3 Nisan 2021 tarihinde yapılan SUT kodu eşleşmesinde sahte kullanma kılavuzu kullanılarak CE belgesi dahi olmaksızın ürünün kapsamı genişletilmiş ve alan tanımı dışına çıkılmış. Bir firmanın şikayeti üzerine bu durumun ortaya çıkması üzerine 29 Haziran 2021 tarihinde ürünün ÜTS kaydı silindi.

Firmanın AK Parti ile ilişkilerinin Mehmet Soylu ile sınırlı kalmadığını da ifade eden Emir, bir başka ilişkiye daha dikkat çekti. RD Global/İnvamed firmasının ilaçla ilgili distribütörlüğünü DFL Pharma&Medical'in yaptığını vurgulayan Emir, şöyle konuştu:

– Bu firmaya baktığımızda da yine bir AKP'li görüyoruz. Firmanın CEO'su AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı. Firmanın Hindistan'da üretilen ve Hint menşeli olduğu için aslında Türkiye’de tercih edilmeyen ürünleri, İran’da paketlettirdiği ve bu ilaçların İran menşeli ilaçlarmış gibi Türkiye’ye getirilmesini sağladığı iddia ediliyor. Tüm bu usulsüzlüklere SGK'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında hangi yetkililer göz yumuyor? Bu iddiaların ivedilikle araştırılması gerekiyor.