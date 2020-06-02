CHP'li Engin Altay'dan Bahçeli'ye ''erken seçim'' cevabı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamalarına tepki göstererek, "Takdir Bahçeli’nin. Çünkü Türkiye’de erken seçimlere sayın Bahçeli karar veriyor genel olarak” dedi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim tartışmalarına ilişkin, 'Ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir’ şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli’nin sözlerinin sandıktan korkmak anlamına geldiğini belirten Altay, "Takdir Bahçeli’nin. Çünkü Türkiye’de erken seçimlere sayın Bahçeli karar veriyor genel olarak. Bundan sonra da öyle olacağını zannediyor” ifadelerini kullandı.

Altay, 3 Kasım 2002, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinin tarihinden önce yapılan seçimler olduğunu hatırlatarak bu seçimlerin Bahçeli'nin talebi ile gerçekleştiğini vurguladı.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin üç kere erken seçim yapılmasına neden olduğunu belirterek "Bahçeli üç kez ‘Kirli tertibin’ başını çekmiştir. Bahçeli, Türkiye’de üç kez ‘ayıplı bir tuzak’ kurmuştur" dedi.

Türkiye'de erken seçim kararlarını Bahçeli'nin verdiğini ifade eden Altay şu ifadeleri kullandı:



"Takdir Bahçeli’nin. Çünkü Türkiye’de erken seçimlere sayın Bahçeli karar veriyor genel olarak. Bundan sonra da öyle olacağını zannediyor. Belki de şunu diyordur ‘Nereden çıkarıyorsunuz, bunu ilan edersem ben ederim. Benden önce siz niye ilan ettiniz’ diye hayıflanmış olabilir. Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey söylemek isterim. Sayın Bahçeli hakaret ve iftira dili ile saldırıyor. Biz de olabildiğince nazik yanıt vermeye çalışıyoruz. Fakat ardından MHP’li yöneticilerden sosyal medyadan küfür ve tehditler alıyoruz. Toplumda bir ayrışma kutuplaşma için kutuplaşma virüsünün mimarı Erdoğan ile yarışıyorlar.

3 Kasım 2002’de, 7 Haziran 2015’te ve 24 Haziran 2018 seçimleri tarihinden önce yapılan seçimlerdir. Hepsi sayın Bahçeli’nin talebi ile gerçekleşmiştir. Yani Bahçeli üç kez ‘Kirli tertibin’ başını çekmiştir. Bahçeli, Türkiye’de üç kez ‘ayıplı bir tuzak’ kurmuştur. Erken seçimi tertip ve tuzak olarak nitelemek sandıktan ve milletten korkmak demektir. Bunu da Sayın Bahçeli’ye hatırlatmak isterim."

Kaynak Yeniçağ: Engin Altay, kimin kararıyla erken seçime gidileceğini açıkladı