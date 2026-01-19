  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li eski belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

CHP'li eski belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

CHP'li eski belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Güncelleme:

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sanıklı 'Kazova Tekstil' davasında Sarıyer'in eski belediye başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 25 sanığın yargılandığı "Kazova Tekstil" davasının karar duruşması bugün görüldü.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kazova Tekstil" üzerinden DHKP/C'ye belediyeler aracılığıyla finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 Mart 2025’te gözaltına alınmış ve 14 Mart 2025’te "terör örgütünü finanse etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yargılandığı davada terör örgütüne bilerek ve isteyerek finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Genç’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Etiketler şükrü genç sarıyer belediye başkanı hapis hapis cezası terörizmin finansmanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti! Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! 26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor!