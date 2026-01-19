CHP'li eski belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sanıklı 'Kazova Tekstil' davasında Sarıyer'in eski belediye başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 25 sanığın yargılandığı "Kazova Tekstil" davasının karar duruşması bugün görüldü.
Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kazova Tekstil" üzerinden DHKP/C'ye belediyeler aracılığıyla finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 Mart 2025’te gözaltına alınmış ve 14 Mart 2025’te "terör örgütünü finanse etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yargılandığı davada terör örgütüne bilerek ve isteyerek finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Genç’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
