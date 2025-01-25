CHP'li Gençlik Kolları Başkanı'na pankart sorgusu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üzerinde "AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. Sıfır istifa" yazılı pankartın Ataşehir Gençlik Kolları tarafından asılmasının ardından İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan'ın emniyete çağrıldığını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üzerinde "AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. Sıfır istifa" yazılı pankartın Ataşehir Gençlik Kolları tarafından asılmasının ardından İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan'ın emniyete çağrıldığını söyledi.

CHP Ataşehir Gençlik Kolları, ilçeye üzerinde "AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. Sıfır istifa" yazılı pankartı astı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pankartın asılmasının ardından Ataşehir Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan'ın emniyete çağrıldığını söyledi.

Özgür Çelik, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

"İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan'ı emniyete çağırdılar.

Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz.

Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: 'AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. Sıfır istifa!'”