  CHP'li Germencik Belediyesi'ne operasyon: 3 gözaltı

Aydın'ın Germencik Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Park ve Bahçeler Müdürü A.A. ile 2 personel, gözaltına alındı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Germencik Belediyesi'ne yönelik inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, belediyenin eski Fen İşleri Müdürü, yeni Park ve Bahçeler Müdürü A.A. ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli S.A. ve M.K., 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GERMENCİK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Germencik Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürü A.A. ile 2 personelin 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Mesudiye Mahallesi Akçınar Sokak'ta gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmasının ardından yol ciddi şekilde bozulmuş, yoğun yağışların etkisiyle bölge ulaşımı neredeyse tamamen durma noktasına gelmiştir. Süreç içerisinde acil bir hasta için mahalleye gelen ambulansın çamura saplanması konusu basına yansımış ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet açık şekilde ortaya çıkmıştır. Mahalle muhtarımızın yoğun talepleri, öğrencilerimizin okula ulaşımda yaşadığı sorunlar ve vatandaşlarımızın haklı beklentileri doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır. Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır" denildi.

'YARGI SÜRECİNE OLAN SAYGIMIZDIR TAMDIR'

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer verildi: "Bugün gelinen noktada, tamamen kamu yararı amacıyla ve acil ihtiyaç doğrultusunda yürütülen bu süreç nedeniyle eski Fen İşleri Müdürümüz hakkında ifade alınması için gözaltı işlemi uygulanması kamu vicdanında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur. Kamu görevlilerinin asli görevi vatandaşın sorununa çözüm üretmektir. Özellikle ambulansın dahi ulaşmakta zorlandığı bir ortamda, süreci ağır bürokratik prosedürlere terk etmek yerine hızlı çözüm üretilmiş olması, kamu hizmeti sorumluluğunun doğal bir sonucudur. Yargı sürecine olan saygımız tamdır. Ancak kamu yararı gözetilerek alınan kararların, tüm yönleriyle ve dönemin olağanüstü şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan Belediye Başkanımız Sn. Burak Zencirci'nin gözaltına alındığı iddiaları da gerçeği yansıtmayıp, kendisi görevinin başındadır." 

DHA

