CHP’li Hasan Haşmet Işık korona virüse yenildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1999 yılında CHP'den Belediye Başkanı seçildikten sonra 3 dönem başkanlık yapan evli ve iki çocuk babası 59 yaşındaki Hasan Haşmet Işık yaklaşık iki ay önce korona virüse yakalanarak Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Yaklaşık üç hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Işık daha sonra servise çıkarılmıştı. Işık'ın bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

AK PARTİLİ BAŞKAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Yatağan Belediye Başkanı AKP ‘li Mustafa Toksöz yayınladığı mesajda “Önceki dönem Yatağan Belediye Başkanımız Hasan Haşmet Işık'ın tedavi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm hemşerilerimize ve Işık ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.